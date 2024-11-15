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Полузащитник сборной Киргизии: когда я был в Брянске, 10 человек играли с коронавирусом

Полузащитник сборной Киргизии: когда я был в Брянске, 10 человек играли с коронавирусом
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Полузащитник сборной Киргизии Бахтияр Дуйшобеков рассказал, что был близок к подписанию контракта с российским клубом.

«Валерий Кичин из Киргизии много лет играл в России. В нашей стране за ним внимательно следят. Я сам в 2021-м приезжал в брянское «Динамо». Хотел через в ФНЛ со временем попасть в РПЛ. Но не подписал контракт. Тогда же случилась скандальная история: 10 футболистов с положительным тестом на коронавирус продолжали играть. Как раз тогда я в Брянск и попал. Когда шумиха началась, полицейские приезжали, тренера убрали, спортивного директора. Через день я оттуда уехал. Тем более был и другой вариант», — рассказал Дуйшобеков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

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