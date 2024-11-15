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Максименко высказался о попадании в топ-5 вратарей «Спартака» по количеству матчей

Максименко высказался о попадании в топ-5 вратарей «Спартака» по количеству матчей
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Голкипер московского «Спартака» и сборной России Александр Максименко высказался о попадании в пятёрку лучших вратарей по количеству матчей за красно-белых.

– К 26 годам ты уже в топ-5 вратарей по количеству матчей за «Спартак». Больше только у Филимонова, Черчесова, Маслаченко и Дасаева. Чувствуешь, что твой статус изменился?
– Понятно, что я уже столько лет в команде. Вошёл в капитанский совет, выхожу с повязкой, если Ромы нет на поле. Стараюсь держать планку. Хотя по большому счёту что меняет повязка?

– По версии Карпина – ничего. Кто-то другой скажет, что капитан общается с судьёй и заводит команду.
– Так заводить можно и без повязки. Когда мы перед матчем собираемся в круг на поле, то говорит тот, у кого есть порыв, — сказал Максименко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Григорием Телингатером.

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