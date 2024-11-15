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Полузащитник сборной Киргизии: когда услышал об игре России с Брунеем, подумал: шутка

Полузащитник сборной Киргизии: когда услышал об игре России с Брунеем, подумал: шутка
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Полузащитник сильнейшего клуба Брунея ДПММ и сборной Киргизии Бахтияр Дуйшобеков высказался о товарищеском матче между национальными командами России и Брунея.

Товарищеские матчи (сборные) — 2024 . Товарищеские матчи
15 ноября 2024, пятница. 19:00 МСК
Россия
Не начался
Бруней
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Я с российским футболом давно знаком. С разными клубами играл. Сборную России всегда считал и считаю очень сильной. В команде много талантливых, одарённых футболистов. Помните, был такой Кубок Содружества? В 2015-м мы в Питере историю сделали — обыграли Россию по юношам. Я даже гол забил! После этого меня заметили и пригласили в Беларусь. Повторюсь, я всегда считал российскую сборную очень сильной. Поэтому сильно удивился, прочитав в местных СМИ об игре с Брунеем. Подумал: может, кто-то пошутил? Оказалось — правда», — рассказал Дуйшобеков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

Напомним, товарищеский матч между сборными России и Брунея состоится уже сегодня, 15 ноября в Краснодаре. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск.

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