Батраков назвал Дзюбу великим русским игроком

Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков высказался о бывшем партнёре, а ныне футболисте тольяттинского «Акрона» Артёме Дзюбе. По словам Батракова, Дзюба является великим игроком.

«Было приятно играть с великим для русского футбола игроком, перенять у него опыт, стремление всегда побеждать. Это мне запомнилось больше всего. Он советовал работать и верить в себя — тогда всё получится», — приводит слова Батракова «РИА Новости Спорт».

В нынешнем сезоне Батраков сыграл за «Локомотив» 19 матчей во всех турнирах, в которых отметился 11 забитыми мячами и восемью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на авторитетном интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 19-летнего футболиста составляет € 5 млн.