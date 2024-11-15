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«Это часть игры». Вячеслав Караваев — о своей ошибке в матче «Краснодар» — «Зенит»

«Это часть игры». Вячеслав Караваев — о своей ошибке в матче «Краснодар» — «Зенит»
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Защитник «Зенита» Вячеслав Караваев высказался о своей ошибке в матче 10-го тура РПЛ с «Краснодаром» (0:2), которая привела к первому забитому голу «быков».

— Ты написал достаточно хороший пост с извинениями, потом, я так понимаю, извинился перед пацанами в раздевалке. Мне вообще показалось, что ты тяжело это принял. Отнёсся к этому серьезно?
— Ну, конечно, потому что серьёзная игра, двух лидеров, такой матч. Понятное дело, что это было неприятно, но скажем так, это быстро отпускается, потому что надо быть профессионалом в этом плане. Быстро отпускать и продолжать также работать, трудиться. В футболе это часть игры, поэтому надо принимать, — сказал Караваев в выпуске YouTube-канала «СБГ-Шоу».

Караваев в текущем сезоне сыграл 12 матчей за санкт-петербургский клуб во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями.

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