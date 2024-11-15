Игрок сильнейшего клуба Брунея рассказал, кто из сборной России наиболее известен в Азии

Полузащитник сильнейшего клуба Брунея ДПММ и сборной Киргизии Бахтияр Дуйшобеков рассказал, какие игроки сборной России наиболее известны в Азии.

«В нашей игре с Россией мне Караваев понравился. Хороший игрок, много лет на стабильном уровне. А так, наверное, главное звено в команде — это братья Миранчуки и Головин. Головин давно в Европе. А Миранчук с «Атлантой» недавно команду Месси в МЛС выбили. В Майами столько звёзд, а всё равно уступили. Конечно, я удивился», — рассказал Дуйшобеков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

Напомним, Бахтияр Дуйшобеков выступает за брунейский клуб с июля 2024 года.