Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Дания — Испания. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Игрок сильнейшего клуба Брунея рассказал, кто из сборной России наиболее известен в Азии

Игрок сильнейшего клуба Брунея рассказал, кто из сборной России наиболее известен в Азии
Комментарии

Полузащитник сильнейшего клуба Брунея ДПММ и сборной Киргизии Бахтияр Дуйшобеков рассказал, какие игроки сборной России наиболее известны в Азии.

«В нашей игре с Россией мне Караваев понравился. Хороший игрок, много лет на стабильном уровне. А так, наверное, главное звено в команде — это братья Миранчуки и Головин. Головин давно в Европе. А Миранчук с «Атлантой» недавно команду Месси в МЛС выбили. В Майами столько звёзд, а всё равно уступили. Конечно, я удивился», — рассказал Дуйшобеков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

Напомним, Бахтияр Дуйшобеков выступает за брунейский клуб с июля 2024 года.

Материалы по теме
«Свадьба важнее матча с Россией». Что нужно знать о Брунее и его футболе
Эксклюзив
«Свадьба важнее матча с Россией». Что нужно знать о Брунее и его футболе
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android