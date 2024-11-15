Главный тренер «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий сравнил уровень российских и китайских футболистов.

— Вот вы знаете уровень РПЛ, вот кто-то из «Шанхай Шэньхуа» мог бы играть в российском чемпионате?

— Мы всё время обсуждали эту тему. Я понимал, что вопрос интересует, условно, средний уровень китайского игрока и средний уровень российского игрока. Средний уровень российского игрока чуть выше, чем средний уровень китайского игрока. Но! Это, например, не только моё мнение, а мнение того же Васи Березуцкого. Два центральных защитника, основных, которые играют в «Шанхай Шэньхуа», которым по 23 года и которые основные игроки сборной Китая, Васина, например, позиция, что в России нет центрального защитника сегодня сильнее. Потому что в каком-то амплуа может быть отдельный игрок, который достаточно высокого уровня, но в среднем уровень российского игрока чуть выше, — сказал Слуцкий в выпуске YouTube-канала «Коммент.Шоу».