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Игрок сильнейшего клуба Брунея: здесь на улице можно встретить обезьян, змей

Игрок сильнейшего клуба Брунея: здесь на улице можно встретить обезьян, змей
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Полузащитник сильнейшего клуба Брунея ДПММ и сборной Кыргызстана Бахтияр Дуйшобеков рассказал, с чем необычным столкнулся в Брунее.

«Сейчас меня уже трудно чем-то удивить — опыт есть. А когда только перебрался в Малайзию, было очень тяжело. Тут влажность очень высокая. Если человек впервые приезжает, месяц-два на адаптацию уходит. С климатом в России или Киргизии не сравнить. У нас сухой воздух, а тут сутки может идти дождь, а потом резко выглянуть солнце — начинается интенсивное испарение. В таких погодных условиях тяжело играть в футбол. Трудно дышать.

Пауки, ящерицы здесь на каждом углу. Прямо на улице можно встретить обезьян. Страшно, конечно. А недавно ехали — прямо по улице змея длиной четыре-пять метров ползла!» — рассказал Дуйшобеков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

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