Черепанов объяснил, с чем связаны неудачные результаты сборной Казахстана

Заслуженный тренер Казахстана Павел Черепанов рассказал, с чем связаны неудачные результаты сборной Казахстана.

«Черчесов попал в очень сложную ситуацию. Сейчас большая часть состава сборной без игровой практики. Они сидят на скамейке запасных в своих клубах, потому что отменили лимит на легионеров. В «Астане» играет один Вороговский. На последнем матче «Кайрат» играл только легионерами. Это большая проблема. Говорить о подготовленности команды нет смысла. В последней игре австрийцы начали активно прессинговать. Вообще не давали выйти Казахстану из обороны.

Вторая же причина заключается в том, что все клубы Казахстана играют с тремя центральными защитниками. Получается пять защитников. Черчесов же усиляет атаку и играет в четыре защитника. Надо по-другому действовать в обороне, появляется много свободных зон. Черчесов в очень сложной ситуации», — сказал Черепанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, национальная команда проиграла уже четвертый матч Лиги наций УЕФА подряд. После пяти мачей группового этапа сборная Казахстана набрала одно очко и занимает четвёртое место в квартете 3 лиги B.