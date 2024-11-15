«Хочу быть в России». Вратарь «Локо» Митрюшкин — о возможном возвращении в Европу

Голкипер московского «Локомотив» Антон Митрюшкин высказался о возможном возвращении в Европу.

«Если говорить о возвращении в европейский чемпионат, пока считаю и понимаю, что нужен здесь. Хочу быть в России», — сказал Митрюшкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

В нынешнем сезоне Антон Митрюшкин принял участие в шести матчах Фонбет Кубка России, в одном из которых он отыграл «на ноль». Действующее трудовое соглашение игрока с «Локомотивом» рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 700 тыс.