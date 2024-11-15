Вратарь «Спартака» Максименко: я прилёг на откидной столик, просыпаюсь, а рука онемела

Голкипер московского «Спартака» и сборной России Александр Максименко рассказал о самой нелепой травме в своей карьере.

– А нелепые травмы в карьере были?

– Мы с юношеской сборной летели из Москвы в Лиссабон рано утром. Долго не ложились, чтобы поспать в самолёте. Я прилёг на откидной столик. Просыпаюсь, а рука онемела. Прищемил нерв, видимо. Причём у нас игра была в этот же день! Я подошёл к доктору. Он сказал, что, наверное, просто отлежал и скоро пройдёт. Приехали в гостиницу – не отпустило. Мне чем-то помазали, и я поехал на матч. Выхожу на разминку перед игрой и думаю, что сейчас пойдёт приток крови – станет проще. Первый же удар, а у меня рука вялая. И вот 10 дней провёл как туристик. Для атмосферы съездил, посмотрел город, получил медаль, поднял кубок и обратно поехал.

– А с рукой что было дальше?

– Доктор Лю в «Спартаке» вылечил иголками. У меня там на 10-й день симптомы сами начали немного уходить, но помогла и терапия от Лю. Ещё 10 дней к нему ходил стабильно – уколы, уголки, — сказал Максименко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Григорием Телингатером.