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«Мне нравится говорить о тактике». Касадо — о взаимоотношениях с тренерами

«Мне нравится говорить о тактике». Касадо — о взаимоотношениях с тренерами
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Полузащитник «Барселоны» Марк Касадо рассказал о своих взаимоотношениях с тренерами и командой в клубе.

«Мне очень нравится говорить с тренерами о тактике и обо всём остальном, потому что я всегда говорил, что самое главное — чтобы команде было комфортно на поле», — приводит слова Касадо Som I Serem FCB на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter).

Ранее стало известно, что Касадо продлил контракт с «Барселоной», новое соглашение рассчитано до июня 2028 года. В новом сезоне полузащитник провёл 11 матчей за основную команду «Барселоны», а также сделал три голевых передачи в разных турнирах.

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