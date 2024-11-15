«Да, я читал про это». Эрмосо — о заинтересованности «Реала»

Защитник «Ромы» Марио Эрмосо высказал мнение касаемо интереса «Реала» к его персоне.

«Да, да. Я читал про это. Многие друзья присылали мне информацию. Это честь, когда они связывают тебя с великими клубами. Я был в академии «Реала», и я благодарен за всё, что они сделали для моего развития», — приводит слова Эрмосо инсайдер Никола Скира на свой странице в социальной сети X (ранее Twitter).

Напомним, Эрмосо летом 2024 года перешёл из «Атлетико» в итальянскую «Рому». Срок действующего контракта с клубом рассчитан до июня 2027 года. Ранее стало известно, что «Реал» может подписать Эрмосо уже в январе из-за травм защитников. Защитник вошёл в список усиления обороны мадридского клуба.