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Вратарь «Спартака» Максименко рассказал, какой фильм его растрогал в детстве

Вратарь «Спартака» Максименко рассказал, какой фильм его растрогал в детстве
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Голкипер московского «Спартака» и сборной России Александр Максименко рассказал, какой фильм его растрогал в детстве.

– Когда ты последний раз плакал?
– В осознанном возрасте не помню. Как-то давно смотрел фильм «Хатико» – вот там подкрадывалось. Помню, это было ещё в Ростове, я – маленький. Фильм смотрел мой брат, а я – только фрагментами. Я до сих пор не досмотрел до конца. Даже не пробую, тяжело. Мне вообще про собак и других животных сложно смотреть.

– У тебя есть домашние животные?
– Да, кот британец и собака мальтипу. В целом нормально уживаются, хотя иногда могут подраться. А любят они больше не меня, а маму, — сказал Максименко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Григорием Телингатером.

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