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Вратарь «Спартака» Максименко рассказал, чем запомнился Галактионов по работе в сборной

Вратарь «Спартака» Максименко рассказал, чем запомнился Галактионов по работе в сборной
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Голкипер московского «Спартака» и сборной России Александр Максименко рассказал, чем запомнился тренер Михаил Галактионов по совместной работе в юношеской сборной России. Вратарь признался, что не удивлён успехам Галактионова в РПЛ.

– По юношеской сборной чувствовалось, что Галактионов станет настолько заметным тренером на уровне РПЛ?
– В том возрасте мы особо не задумывались, кто кем станет. Хотя не удивлён, что он хорошо показал себя. Не знаю, как сейчас, но в юношеской команде упор делал на дисциплину. И на поле, и за его пределами, — сказал Максименко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Григорием Телингатером.

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