Вратарь «Спартака» Максименко рассказал, чем запомнился Галактионов по работе в сборной

Голкипер московского «Спартака» и сборной России Александр Максименко рассказал, чем запомнился тренер Михаил Галактионов по совместной работе в юношеской сборной России. Вратарь признался, что не удивлён успехам Галактионова в РПЛ.

– По юношеской сборной чувствовалось, что Галактионов станет настолько заметным тренером на уровне РПЛ?

– В том возрасте мы особо не задумывались, кто кем станет. Хотя не удивлён, что он хорошо показал себя. Не знаю, как сейчас, но в юношеской команде упор делал на дисциплину. И на поле, и за его пределами, — сказал Максименко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Григорием Телингатером.