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Вратарь «Спартака» Максименко — об Амарале: показался порядочным человеком

Вратарь «Спартака» Максименко — об Амарале: показался порядочным человеком
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Голкипер московского «Спартака» и сборной России Александр Максименко высказался о бывшем спортивном директоре красно-белых Томаше Амарале. Он покинул московский клуб 10 ноября 2024 года.

– Какое впечатление оставил Амарал?
– Всегда был с командой. С ним можно было поговорить на любую тему. Хотя в то же время не могу сказать, что мы много общались. Показался порядочным человеком.

– Из последних спортивных директоров практически ни у кого нет года в «Спартаке»: Родионов, второй заход Попова, Каттани, Ребров, Эшуорт, Амарал. Из них только Эшуорт продержался 461 день. Со стороны постоянные перестановки выглядят странно, а внутри клуба?
– Мы, игроки, не знаем причин. Странно ли это? Не могу ответить, потому что мы не знаем всей сути. Нам известно то же самое, что и вам. Игроков особо не посвящают. Да, есть контакт с генеральным директором, есть капитанский совет, но мы такие вещи не обсуждаем, — сказал Максименко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Григорием Телингатером.

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