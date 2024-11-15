Главный тренер «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий заявил о желании выиграть чемпионат Китая в следующем сезоне.

— Есть предложение продлить, улучшить условия?

— Слушай, мы пока вообще на эту тему не говорили. У нас, ещё раз говорю, у них всё очень концептуально в Китае. То есть они проводят всегда большое совещание, там первый круг закончился, все службы садятся, президент приезжает, то есть там серьёзные отчёты с видеопрезентациями и так далее. То есть как бы у нас ещё не было такого какого-то большого разговора, потому что сезон не закончился, у нас ещё две игры Лиги чемпионов, то есть ещё месяц я буду в Китае.

Поэтому пока мы на эту тему не говорили, но у меня год есть, и, естественно, есть огромное желание всё-таки реализовать вот эту вот разницу в одно очко, чтобы уже на следующий год это произошло. А «Шанхай Порт», у них закончился контракт у Оскара, его не будет на следующий год, и понятно, что такого легионера уже будет очень сложно взять. Я надеюсь, что будем прогрессировать, развиваться. Поэтому, конечно, очень бы хотелось всё-таки довести дело до конца, до чемпионства, — сказал Слуцкий в выпуске YouTube-канала «Коммент.Шоу».