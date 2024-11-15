Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Дания — Испания. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Дмитрий Комбаров: у «Спартака» Станковича уже вырисовывается картина игры впереди

Дмитрий Комбаров: у «Спартака» Станковича уже вырисовывается картина игры впереди
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший футболист «Спартака» Дмитрий Комбаров высказался об игре красно-белых под руководством сербского тренера Деяна Станковича.

«У «Спартака» Станковича уже вырисовывается картина игры впереди. У команды много футболистов, которые выполняют большой объём работы на поле, футболистов с хорошими индивидуальными качествами — они проявляют себя впереди», — сказал Комбаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

«Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда набрала 28 очков за 15 матчей. На первой строчке располагается «Краснодар». Подопечные Мурада Мусаева набрали 37 очков после 15 матчей. В следующем матче внутреннего первенства красно-белые сыграют с «Локомотивом» на домашней арене.

Материалы по теме
Самедов — о «Спартаке»: команду лихорадит, но мне нравится, что делает Станкович
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android