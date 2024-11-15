Дмитрий Комбаров: у «Спартака» Станковича уже вырисовывается картина игры впереди

Бывший футболист «Спартака» Дмитрий Комбаров высказался об игре красно-белых под руководством сербского тренера Деяна Станковича.

«У «Спартака» Станковича уже вырисовывается картина игры впереди. У команды много футболистов, которые выполняют большой объём работы на поле, футболистов с хорошими индивидуальными качествами — они проявляют себя впереди», — сказал Комбаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

«Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда набрала 28 очков за 15 матчей. На первой строчке располагается «Краснодар». Подопечные Мурада Мусаева набрали 37 очков после 15 матчей. В следующем матче внутреннего первенства красно-белые сыграют с «Локомотивом» на домашней арене.