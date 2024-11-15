Около 40 человек задержали на матче Франция — Израиль в Лиге наций за драку

По ходу игры 5-го тура группы 2 Лиги А Лиги наций УЕФА, в которой встречались сборные Франции и Израиля, было задержано около 40 болельщиков, которые устроили потасовку на трибунах стадиона «Стад де Франс». Об этом сообщает известное французское онлайн-издание L’Équipe.

По информации источника, позднее порядка 20 человек отпустили, а двух людей взяли под стражу. Матч между Израилем и Францией состоялся накануне, 14 ноября. Игра закончилась со счётом 0:0. После пяти матчей группового этапа сборная Франции набрала 10 очков и занимает второе место.

Израиль заработал одно очко и располагается на четвёртой строчке. Возглавляет квартет 2 сборная Италии, набравшая 13 очков после пяти игр. На третьей строчке располагается бельгийская национальная команда с четырьмя очками.