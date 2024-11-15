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Илья Черкасов: боюсь, что о матче с Брунеем вообще никто особенно не думает

Илья Черкасов: боюсь, что о матче с Брунеем вообще никто особенно не думает
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Бывший генеральный директор «Зенита» Илья Черкасов высказался о предстоящем матче между сборными России и Брунея.

Товарищеские матчи (сборные) — 2024 . Товарищеские матчи
15 ноября 2024, пятница. 19:00 МСК
Россия
Не начался
Бруней
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

— Я боюсь, что о матче с Брунеем вообще никто особенно не думает.

— И даже Валерий Карпин?
— Если только очень умеренно. Это всё же совершенно разная степень нагрузки на тренера — такой матч и любой другой несколько лет назад. Ну, правда, вещи несопоставимые. И я думаю, что Карпин сейчас больше думает о «Ростове».

— Тогда зачем всё это было надо, если никто об этом не думает?
— Этот вопрос находится скорее в политической плоскости, чем в спортивной. Больше и не за чем. И второй матч с Сирией — точно такая же история, — приводит слова Черкасова «РБ Спорт».

Напомним, товарищеский матч национальных команд России и Брунея состоится сегодня, 15 ноября, в Краснодаре. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск.

С февраля 2022 года сборная России имеет возможность проводить только товарищеские матчи из-за решения об отстранении от официальных турниров со стороны руководства УЕФА и ФИФА, вызванного политическими причинами.

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