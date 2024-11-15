Алексей Батраков рассказал, о чём мечтает

Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков рассказал о своей мечте. По словам хавбека, в ближайшем будущем он хочет обзавестись собственной жилплощадью.

— О чём мечтаете для себя лично до конца сезона? Может, есть в мыслях зимой отправиться в путешествие?

— Может быть, если получится, зимой полечу в Италию. Если всё удачно сложится, хочу сходить на Лигу чемпионов — «Милан» — «Црвена Звезда». Если говорить о мечтах на несколько лет вперёд, хочется обзавестись своей квартирой. Это первостепенно. Пока думаю, что буду брать в Москве. Не знаю, как сложится, — приводит слова Батракова «РИА Новости Спорт».

В нынешнем сезоне Батраков сыграл за «Локомотив» 19 матчей во всех турнирах, в которых отметился 11 забитыми мячами и восемью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на авторитетном интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 19-летнего футболиста составляет € 5 млн.