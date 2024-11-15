Илья Черкасов: не вижу оснований для похвалы руководству «Зенита» за матч с «Фенербахче»

Бывший генеральный директор «Зенита» Илья Черкасов высказался о предстоящем товарищеском матче сине-бело-голубых с турецким клубом «Фенербахче».

— Практически параллельно со сборной «Зенит» сыграет в Стамбуле против «Фенербахче» — соперника абсолютно иного уровня… То есть в Петербурге могут найти сильного спарринг-партнёра, а в РФС — не могут?

— Нет-нет, это совершенно разные вещи. Есть команда, которая играет под эгидой УЕФА и ФИФА, а есть — которая относится к отдельной национальной федерации. Там как-то проще. «Зенит» всё же играет не под флагом РФ, а под своим собственным флагом. И две коммерческие структуры договорились о товарищеском матче. Кстати, УЕФА это может заметить и одёрнуть «Фенербахче» в следующий раз. А может, и нет.

— То есть хвалить руководство «Зенита» за такой успешный поиск и выбор соперника не будем?

— Не вижу для этого никаких оснований, — приводит слова Черкасова «РБ Спорт».

Напомним, встреча клубов в Стамбуле состоится уже сегодня, 15 ноября. Игра пройдёт на стадионе «Улькер Фенербахче Шюкрю Сараджоглу» в Стамбуле (Турция). Стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск. Во время прошлой (октябрьской) паузы на международные товарищеские матчи сине-бело-голубые также провели встречу с зарубежной командой — сербской «Войводиной» (4:1) из Нови-Сада. Игра прошла на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге.

С февраля 2022 года сборная России имеет возможность проводить только товарищеские матчи из-за решения об отстранении от официальных турниров со стороны руководства УЕФА и ФИФА, вызванного политическими причинами.