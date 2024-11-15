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Шунин — о продолжении карьеры: не готов соглашаться на любое предложение

Шунин — о продолжении карьеры: не готов соглашаться на любое предложение
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Бывший вратарь московского «Динамо» Антон Шунин высказался о продолжении профессиональной карьеры игрока. Шунин покинул «Динамо» летом на правах свободного агента.

«Физически я чувствую себя отлично. Роль играют много факторов. Я не готов соглашаться на любое предложение, которое появится. Вопрос в предложении, которое меня устроит. Зимой хочу присоединиться к какому‑то клубу, если будет хороший вариант. О завершении карьеры я пока не объявлял», — приводит слова Шунина «Матч ТВ».

Шунин является воспитанником «Динамо». За взрослую команду он выступал с 2007 года. За этот период вратарь принял участие в 366 матчах во всех турнирах, 125 из которых отыграл «на ноль». В прошлом сезоне Антон Шунин принял участие в 20 матчах во всех турнирах, три из которых отыграл «на ноль». Согласно информации, представленной на авторитетном интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость российского футболиста составляет € 400 тыс.

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