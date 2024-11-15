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Экс-игрок сборной России Семёнов: когда, если не с Брунеем, бить рекорд матча с Сан-Марино

Экс-игрок сборной России Семёнов: когда, если не с Брунеем, бить рекорд матча с Сан-Марино
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Бывший российский футболист Андрей Семёнов поделился ожиданиями от предстоящего матча сборных России и Брунея, который состоится сегодня, 15 ноября. С Сан-Марино россияне играли в 2019 году, одержав победу 9:0.

Товарищеские матчи (сборные) — 2024 . Товарищеские матчи
15 ноября 2024, пятница. 19:00 МСК
Россия
Не начался
Бруней
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«В матче с Сан-Марино рассчитывали на крупную победу. Но не думаю, что было легко — задали такой темп, от которого сами быстро уставали. Были определённые указания от тренера, всегда нужно было держать высокую планку. От этого и получился такой счёт. Самое главное — забить первым. Когда таким командам не можешь забить, получается трудно. Там ведь ещё был Дзюба! Мой друг Евгений Луценко говорил, что на таких командах делают себе имя (смеётся). Но Артём один из лучших бомбардиров России, поэтому это не про него. Когда, если не сегодня с Брунеем, этот рекорд бить? Думаю, получится», — сказал Семёнов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

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