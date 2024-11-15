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Алексей Стукалов: ЦСКА плохо выглядит. Я ожидал другого от Николича

Алексей Стукалов: ЦСКА плохо выглядит. Я ожидал другого от Николича
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Бывший главный тренер «Ротора» Алексей Стукалов высказался о матче ЦСКА с «Крыльями Советов» (2:1) в рамках 15-го тура РПЛ.

МИР Российская Премьер-лига . 15-й тур
10 ноября 2024, воскресенье. 13:00 МСК
Крылья Советов
Самара
Окончен
1 : 2
ЦСКА
Москва
0:1 Дивеев – 45+5'     1:1 Дмитриев – 60'     1:2 Круговой – 84'    

— ЦСКА вообще плохо выглядит. Честно скажу, другого ожидал от Николича. Более содержательной игры. Но пока ЦСКА плюс-минус выглядит слабее всех московских команд. Я не вижу, что они навяжут какую-то борьбу в верхней части таблицы. Пока ЦСКА не на своём уровне. Если говорить об иностранных тренерах, которые пришли: Николич, Станкович, Личка в этом сезоне себя точно не проявляют.

– ЦСКА взял Пьянича, было много разговоров вокруг его перехода. Пьянич сыграл 83 минуты в матче с «Крыльями Советов», ничем не отметился. Начинаем потихонечку разочаровываться боснийцем?
– Пока он ничем не примечателен. Пьянич точно не приехал играть вполоборота, но на сегодня его уровень такой, что он не может себя показать. Возможно, после зимних сборов он наберёт форму, – приводит слова Стукалова «РБ Спорт».

Напомним, сейчас ЦСКА располагается на шестом месте турнирной таблицы РПЛ. В активе у клуба 27 очков по результатам 15 туров. О переходе Пьянича ЦСКА объявил в конце сентября. 34-летний футболист присоединился к армейцам на правах свободного агента. Миралем известен по выступлениям за «Рому», «Ювентус», «Барселону» и ряд других европейских клубов.

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