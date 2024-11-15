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Экс-игрок сборной России Семёнов: нужны ли вообще такие матчи, как с Брунеем?

Экс-игрок сборной России Семёнов: нужны ли вообще такие матчи, как с Брунеем?
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Бывший российский футболист Андрей Семёнов усомнился в целесообразности проведения матча между сборными России и Брунея, который состоится сегодня, 15 ноября.

Товарищеские матчи (сборные) — 2024 . Товарищеские матчи
15 ноября 2024, пятница. 19:00 МСК
Россия
Не начался
Бруней
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

— А нужны ли вообще сборной такие матчи? Я понимаю, что это коэффициенты в таблицу ФИФА. Но все понимают, что будет разгром с очень крупным счётом. С профессиональной точки зрения, конечно, лучше сыграть с любой командой РПЛ. С теми, кто остался и не поехал в сборные. По соперничеству даже какая-нибудь команда Медиалиги лучше, чем Бруней. Там даже не основная сборная! Когда я прочитал, что половина основного состава даже не доехала… (смеётся).

— Когда футболисты говорят, что даже на такие матчи настрой серьёзный, они лукавят?
— То, что за сборную играть серьёзно, — это точно. Сегодня они это покажут. Мы вот выходили на матч с Сан-Марино серьёзно. Сегодня увидим, как они сыграют и лукавят они или нет, — сказал Семёнов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

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