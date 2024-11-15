«Фенербахче» — «Зенит»: во сколько начало матча, где смотреть прямую трансляцию

Сегодня, 15 ноября, состоится товарищеский матч между турецким «Фенербахче» и российским «Зенитом». Игра пройдёт на стадионе «Улькер Фенербахче Шюкрю Сараджоглу» в Стамбуле (Турция). Стартовый свисток арбитра прозвучит в 20:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. В прямом эфире игру покажут телеканалы «Матч Премьер» и «Матч ТВ».

Напомним, во время прошлой (октябрьской) паузы на международные товарищеские матчи сине-бело-голубые также провели встречу с зарубежной командой — сербской «Войводиной» (4:1) из Нови-Сада. Игра прошла на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге.