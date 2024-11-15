Никита Кривцов: в детстве симпатизировал «Спартаку» и «Краснодару»

Полузащитник «Краснодара» и сборной России по футболу Никита Кривцов рассказал, что в детстве поддерживал московский «Спартак».

— Выходные в детстве проходили на поле, а потом — у телевизора?

— Да, когда это получалось.

— За кого болел?

— Наверное, по игре симпатизировал «Спартаку» и «Краснодару». Это было начало 10-х годов. В «Спартаке» вспоминаю Ромуло, Веллитона, Макгиди. По играм за «Краснодар» — Маурисио Перейру, Газинского, Смолова, — приводит слова Кривцова «Матч ТВ».

Кривцову 22 года, он является выпускником футбольной школы «Салют» в Дзержинске. 15 августа 2021 года Никита перешёл в «Краснодар». 29 августа Кривцов дебютировал за «Краснодар-2» в первенстве ФНЛ в матче с калининградской «Балтикой», отметившись голом, а 13 сентября сыграл за основную команду в матче с «Ростовом» (1:1). 30 апреля 2022 года забил свой первый мяч за «Краснодар». «Быки» после первого круга Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона занимают первое место в турнирной таблице, опережая идущий следом «Зенит» на одно очко. Тройку лидеров замыкает московский «Локомотив».