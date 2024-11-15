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«Думай головой». Титов отреагировал на то, что Бонгонда не знает его

«Думай головой». Титов отреагировал на то, что Бонгонда не знает его
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Ветеран московского «Спартака» Егор Титов отреагировал на резонансные слова футболиста красно-белых Тео Бонгонда. Ранее конголезец заявил, что не знает, кто такой Титов, поэтому ему всё равно на критику со стороны Егора. Россиянин подчеркнул, что не обижается на Тео. Однако он посоветовал ему думать головой при переходе в великий клуб.

«Я имею право критиковать. Потому что Бонгонда сегодня есть, а завтра его не будет. То, что я вижу, то и говорю. Бонгонда — футболист среднего уровня. Очень среднего. Приехал в «Спартак». Но ты хотя бы зайди в музей, узнай историю. А потом уже будешь рассказывать, кто такой Дзюба, кто такой Титов. У меня нет обиды. Но когда едешь в великий клуб «Спартак» (Москва), думай головой», — приводит слова Бонгонда «РБ Спорт».

Ранее многие эксперты и ветераны «Спартака» раскритиковали Бонгонда за то, что он не знает легенд клуба. Сам Тео на эту критику никак не отвечает.

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