Представитель Дзюбы: с Артёмом в «Локомотиве» поступили не по-человечески

Леонид Гольдман, представитель нападающего «Акрона» Артема Дзюбы, прокомментировал недавние слова своего клиента в интервью об уходе из «Локомотива». Дзюба рассказал о плохом отношении к себе со стороны руководства клуба и главного тренера Михаила Галактионова. По словам игрока, специалист не поддержал его в трудной ситуации, а просто отмолчался. При этом Дзюба заявил, что он оказывал поддержку Галактионову в сложные моменты.

«Могу подтвердить: в словах Артёма нет ни доли выдумки, фейка. Он на самом деле рассказал со своей стороны, как всё было. Говорить про обиды… Моё мнение: с Артёмом в «Локомотиве» поступили просто не по-человечески. Пусть это будет обида. На мой взгляд, повод для такой обиды коллеги дали весомый. И часть болельщиков — судя по их реакции — замечает: в «Локомотиве» уже не в первый раз происходят странные вещи», — приводит слова Гольдмана Sport24.