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Батраков: самый принципиальный соперник? «Спартак»

Батраков: самый принципиальный соперник? «Спартак»
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Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков назвал московский «Спартак» самым принципиальным соперником.

— Кто для вас сейчас лично более принципиальный соперник — «Зенит» или «Спартак»?
— Назову «Спартак», потому что это идёт с детства, когда соревновались с московскими командами. Но вообще все соперники принципиальны, и нельзя недонастраиваться. Каждый соперник силён по-своему, и мы к ним готовимся, — приводит слова Батракова «РИА Новости Спорт».

В нынешнем сезоне Батраков сыграл за «Локомотив» 19 матчей во всех турнирах, в которых отметился 11 забитыми мячами и восемью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на авторитетном интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 19-летнего футболиста составляет € 5 млн.

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