Тренер Грузии Саньоль поделился ожиданиями от матча с Украиной

Главный тренер сборной Грузии Вилли Саньоль высказался в преддверии матча 5-го тура группы 1 Лиги наций УЕФА с национальной командой Украины, который состоится завтра, 16 ноября.

«Мы должны действовать агрессивнее, чем в первом матче с Украиной. Уверен, перформанс болельщиков должен нам помочь. Мы испытываем определённые проблемы в защите из-за дисквалификации Двали. Но мне некогда экспериментировать с составом, поскольку мы не играем товарищеских встреч. В этом плане завидую азиатам, но что есть, то есть. Будем подпускать, когда начнется отборочный цикл чемпионата мира. Сейчас нам надо выиграть два оставшихся матча Лиги наций. Я не силён в математике, но знаю, что тогда займём первое место», — передаёт слова Саньоля корреспондент «Чемпионата» Михаил Пукшанский.