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Тренер Грузии Саньоль поделился ожиданиями от матча с Украиной

Тренер Грузии Саньоль поделился ожиданиями от матча с Украиной
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Главный тренер сборной Грузии Вилли Саньоль высказался в преддверии матча 5-го тура группы 1 Лиги наций УЕФА с национальной командой Украины, который состоится завтра, 16 ноября.

Лига наций УЕФА . Лига В. Группа 1. 5-й тур
16 ноября 2024, суббота. 20:00 МСК
Грузия
Не начался
Украина
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Мы должны действовать агрессивнее, чем в первом матче с Украиной. Уверен, перформанс болельщиков должен нам помочь. Мы испытываем определённые проблемы в защите из-за дисквалификации Двали. Но мне некогда экспериментировать с составом, поскольку мы не играем товарищеских встреч. В этом плане завидую азиатам, но что есть, то есть. Будем подпускать, когда начнется отборочный цикл чемпионата мира. Сейчас нам надо выиграть два оставшихся матча Лиги наций. Я не силён в математике, но знаю, что тогда займём первое место», — передаёт слова Саньоля корреспондент «Чемпионата» Михаил Пукшанский.

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