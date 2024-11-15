Представитель Дзюбы: Артём — самый медийный спортсмен России, он впереди Овечкина

Леонид Гольдман, представитель нападающего «Акрона» Артёма Дзюбы, считает, что его клиент более медийный и узнаваемый, нежели легендарный российский хоккеист Александр Овечкин. Гольдман назвал Дзюбу самым медийным российским спортсменом.

«У Дзюбы всё в порядке с медийностью, он самый медийный наш спортсмен сейчас, может быть, наравне с Александром Овечкиным. По поводу гонки их рекордов сам Артём сказал: рекорд Овечкина важнее. Но опять же здесь вопрос аудитории: всё равно Александр играет за океаном, и понятно, что к нему приковано сейчас огромное внимание в плане рекорда. С точки зрения медийности околоспортивной они примерно на одном уровне — а где-то Артём, может, и впереди. Именно по медийности и узнаваемости», — приводит слова Гольмана «Матч ТВ».

Ранее Дзюба заявил, что у него больше шансов побить рекорд Александра Кержакова и стать лучшим бомбардиром в истории российского футбола, нежели у Овечкина — шансов побить рекорд Уэйна Гретцки. Сейчас 39-летнему российскому нападающему «Вашингтон Кэпиталз» осталось забить 32 гола, чтобы обойти Гретцки в списке лучших снайперов в истории лиги. Дзюбе же осталось всего два гола, чтобы догнать Кержакова, и три — чтобы обойти его.