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Вратарь «Пари НН»: желаю Сафонову играть на постоянной основе и стать номером один в «ПСЖ»

Вратарь «Пари НН»: желаю Сафонову играть на постоянной основе и стать номером один в «ПСЖ»
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Голкипер «Пари НН» Никита Медведев высказался о карьерных перспективах вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова.

«Какие перспективы у Сафонова во Франции? Я надеюсь, перспективы самые большие. Только сказать по этому поводу ничего не могу. Желаю ему, чтобы он скорее начал играть на постоянной основе и стал первым номером. Я думаю, это у него получится», — приводит слова Медведева Metaratings.

Напомним, 25-летний Матвей Сафонов в июне 2024 года перешёл из «Краснодара» во французский «ПСЖ». В четырёх матчах за новый клуб во всех турнирах российский футболист пропустил два гола, дважды оставив свои ворота «сухими».

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