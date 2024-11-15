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Хохлов: тренеры-ноунеймы в РПЛ? Абаскаль

Хохлов: тренеры-ноунеймы в РПЛ? Абаскаль
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Главный тренер молодёжной команды «Локомотива» Дмитрий Хохлов назвал испанского специалиста, работавшего во главе московского «Спартака», Гильермо Абаскаля ноунеймом.

«Иностранные тренеры в РПЛ? Если это иностранный тренер, то я за таких специалистов по уровню, как Спаллетти — двумя руками за них. А если ноунеймы, то против. Поддержу ту армию, которая негативно к этому относится. Последний ноунейм? Был Абаскаль. Кто это? Что это?» — приводит слова Хохлова Sport24.

Напомним, «Спартак» уволил Абаскаля в концовке прошлого сезона. Его сменил Владимир Слишкович, который возглавил команду на временной основе. А летом «Спартак» назначил полноценного главного тренера — Деяна Станковича. Абаскаль после возглавил испанскую «Гранаду», но уже осенью покинул этот клуб.

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