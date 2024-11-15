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Аморим: очень горжусь, что я тренер «Манчестер Юнайтед»

Аморим: очень горжусь, что я тренер «Манчестер Юнайтед»
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Новый главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим рассказал о своих чувствах после вступления на новую должность.

«Очень, очень горжусь тем, что я тренер «Манчестер Юнайтед». Это потрясающе — быть здесь. Я очень взволнован и совершенно расслаблен. Чувствую, что я там, где должен быть. Вот такое чувство», — приводит слова Аморима спортивный журналист Бен Джейкобс на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter).

В октябре 2024 года стало известно, что Аморим заменит тен Хага на посту главного тренера «красных дьяволов». Уже в ноябре 2024 года был подписан контракт с новым тренером клуба до июня 2027 года с опцией продления договора на сезон. Ранее Аморим тренировал лиссабонский «Спортинг».

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