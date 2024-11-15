«Моим приоритетом остаётся Италия». Зелиньски — о контракте с «Интером»

Полузащитник «Интера» Пётр Зелиньски рассказал, почему решил остаться и играть в чемпионате Италии.

«Ливерпуль», «Арсенал», «Атлетико» Мадрид, «Ювентус» и «Барселона» были заинтересованы во мне, но я был счастлив в Италии. Было бы сложно отправиться в Англию, я бы рассмотрел Испанию, но моим приоритетом оставалась Италия», — приводит слова Зелиньского Inter Xtra на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter).

Напомним, Зелиньски в 2016 году подписал контракт с «Наполи» на пять лет, а в 2023-м в составе команды выиграл чемпионат Италии. Летом 2024-го полузащитник перешёл в миланский «Интер», контракт с клубом рассчитан до июня 2028 года.