Полузащитник «Краснодара» Никита Кривцов назвал главного гангстера российского футбола. Как считает Кривцов, это звание должно быть присуждено нападающему Фёдору Смолову, который вернулся в «Краснодар» прошлым летом.

— Кто главный гангстер российского футбола?

— Фёдор Смолов, — приводит слова Кривцова «Матч ТВ».

Кривцову 22 года, он является выпускником футбольной школы «Салют» в Дзержинске. 15 августа 2021 года Никита перешёл в «Краснодар». 29 августа Кривцов дебютировал за «Краснодар-2» в первенстве ФНЛ в матче с калининградской «Балтикой», отметившись голом, а 13 сентября сыграл за основную команду в матче с «Ростовом» (1:1). 30 апреля 2022 года забил свой первый мяч за «Краснодар». «Быки» после первого круга Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона занимают первое место в турнирной таблице, опережая идущий следом «Зенит» на одно очко. Тройку лидеров замыкает московский «Локомотив».