Сёмин: молодой Онопко сейчас был бы лучшим защитником РПЛ

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин поделился мнением о минувшем матче легенд московских «Спартака» и «Динамо», посвящённом памяти Фёдора Черенкова. Напомним, победу со счётом 2:1 одержали легенды бело-голубых.

«Спартак» молодцы, что организовали такую игру на самом высоком уровне. Футболисты не потеряли свой уровень. Например, если бы молодой Виктор Онопко играл в сегодняшних командах, то был бы лучшим центральным защитником чемпионата России. Это высочайший уровень футболиста. Такие матчи на пользу всем, а болельщики помнят Фёдора Черенкова и с большим уважением к нему относятся», – приводит слова Сёмина Metaratings.

Онопко выступал в составе красно-белых с 1992 по 1996 год. За этот период он принял участие в 147 матчах во всех турнирах, в которых отметился 29 голами и девятью результативными передачами. Больше всего игр в карьере Виктор Савельевич провёл за испанский «Реал Овьедо» — 198. В этих встречах российский футболист забил шесть голов и сделал две результативные передачи.

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