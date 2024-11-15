Вратарь «Спартака» Максименко рассказал, какие видео может часами смотреть в соцсетях

Вратарь московского «Спартака» и сборной России Александр Максименко ответил на вопрос, какой контент он смотрит в социальных сетях.

– На что залипаешь в соцсетях?

– На самом деле, на всё подряд. Обычно какое-нибудь ха-ха. Особенно на заездах могу залипнуть. Иногда на час.

– А если честно?

– Могу и на два, но это максимум. Стараюсь себя ограничивать, а то уже голова начинает пухнуть. У меня простой VPN, а не платный, поэтому рилсы редко запускаются. С другой стороны, есть шортсы в YouTube. Хотя там как раз чаще смотрю обычные видео, а не минутные. Как правило, обзоры футбольных матчей – и наши лиги, и европейские, — сказал Максименко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Григорием Телингатером.

Самые титулованные футбольные клубы России: