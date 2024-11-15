Вратарь «Спартака» Максименко рассказал, как оказался в клубе

Вратарь московского «Спартака» Александр Максименко ответил на вопрос, как он оказался в системе красно-белых.

– Тебя для «Спартака» присмотрел именно Дасаев. Расскажи, как это было?

– Мне предложили поехать на просмотр. После двух-трёх дней сказали готовить документы. Для меня был шок – в 15 лет я пару месяцев тренировался с дублем. Потом уже в академию зачислили. У меня тогда в голове даже мысли не было, что стану капитаном «Спартака».

– А о чём в то время думал?

– Сначала хотел остаться в «Спартаке», потом — играть за команду своего года. Всё как-то этапами шло, — сказал Максименко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Григорием Телингатером.

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