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Вратарь «Спартака» Максименко рассказал, как оказался в клубе

Вратарь «Спартака» Максименко рассказал, как оказался в клубе
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Вратарь московского «Спартака» Александр Максименко ответил на вопрос, как он оказался в системе красно-белых.

– Тебя для «Спартака» присмотрел именно Дасаев. Расскажи, как это было?
– Мне предложили поехать на просмотр. После двух-трёх дней сказали готовить документы. Для меня был шок – в 15 лет я пару месяцев тренировался с дублем. Потом уже в академию зачислили. У меня тогда в голове даже мысли не было, что стану капитаном «Спартака».

– А о чём в то время думал?
– Сначала хотел остаться в «Спартаке», потом — играть за команду своего года. Всё как-то этапами шло, — сказал Максименко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Григорием Телингатером.

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