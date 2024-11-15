Ананко: «Спартак» всегда может бороться за чемпионство — у игроков такие же руки и ноги

Бывший футболист и тренер московского «Спартака» Дмитрий Ананко считает, что красно-белые способны бороться за чемпионство в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги.

«Мы все переживаем за «Спартак», желаем им побед и быть как можно выше в турнирной таблице. Конечно, ждём большего от «Спартака». За чемпионство можно всегда бороться — у игроков такие же руки и ноги. Просто надо прибавить духовитости. Взять то же дерби с ЦСКА — драку не проиграли и решили появившийся момент, взяли три очка», — сказал Ананко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

После 15 туров чемпионата России «Спартак» набрал 28 очков и занимает пятое место.

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