«Вся команда стала лидерами». Илья Самошников — об уходе игроков из «Локо» в межсезонье

Полузащитник московского «Локомотива» Илья Самошников прокомментировал уход рядя лидеров клуба в летнее трансферное окно.

«В этот момент как раз и проявляется характер команды, характер коллектива. На фоне того, что ты теряешь большое количество лидеров, этим лидером становится не кто-то индивидуально, а вся команда. Вы становитесь одним костяком, кулаком, который будет биться, бороться на каждом участке поля. Что-то может не получаться, но никто не будет бегать, пихать, орать на тебя, а наоборот, будет подбадривать и помогать.

Для меня это выглядит так: потеря лидеров на поле сделала всех нас, всю команду лидерами. Например, у Лёхи Батракова фантастическая статистика, но, если убрать кого-то или переместить куда-то, что-то в конструкции может сломаться. Если же у нас кто-то пропускает игру, находится другой человек, который может его заменить, и мы выигрываем матч. Как по мне, Лёха разницу делает, Серёга Пиняев разницу делает. Я могу назвать каждого футболиста, делающего разницу, но мы всё равно один целый коллектив, одна боевая единица, нет такого деления, что кто-то лидер, а кто-то просто номер отбывает», — приводит слова Самошникова официальный сайт клуба.

Этим летом «Локомотив» покинули многие звёздные игроки, такие как Максим Глушенков, Вильсон Изидор, Антон Миранчук, Артём Дзюба, Рифат Жемалетдинов и Маринато Гильерме.