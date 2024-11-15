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Ван Нистелрой опубликовал прощальное письмо после ухода из «Манчестер Юнайтед»

Ван Нистелрой опубликовал прощальное письмо после ухода из «Манчестер Юнайтед»
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Бывший исполняющий обязанности главного тренера «Манчестер Юнайтед» Руд ван Нистелрой написал прощальное письмо после ухода из клуба, о котором было объявлено 11 ноября.

«Всем в «Манчестер Юнайтед», в особенности персоналу, игрокам и болельщикам.

Я хочу поблагодарить вас от всего сердца за ваши невероятные усилия и поддержку. Для меня было большой честью представлять клуб в качестве игрока, тренера и менеджера, и я всегда буду дорожить воспоминаниями, которые мы разделили вместе. «Манчестер Юнайтед» всегда будет занимать особое место в моём сердце, и я надеюсь, что в ближайшее время на «Олд Траффорд» вновь наступят славные дни — не только потому, что я хочу, чтобы клуб преуспел, но и потому, что вы все этого заслуживаете! Всего наилучшего и берегите себя, Руд», — написал ван Нистелрой в соцсети Х (ранее Twitter).

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