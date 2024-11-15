Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Дания — Испания. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Илья Самошников рассказал, какой матч считает лучшим в своей карьере

Илья Самошников рассказал, какой матч считает лучшим в своей карьере
Аудио-версия:
Комментарии

Полузащитник московского «Локомотива» Илья Самошников рассказал, что считает матч со «Спартаком» (3:1) в рамках 10-го тура Российской Премьер-Лиги лучшим в своей карьере. В этой игре футболист оформил дубль.

МИР Российская Премьер-лига . 10-й тур
28 сентября 2024, суббота. 16:30 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
3 : 1
Спартак М
Москва
1:0 Самошников – 7'     1:1 Барко – 16'     2:1 Самошников – 36'     3:1 Воробьёв – 58'    

«Матч со «Спартаком» — лучший в карьере? Я думаю, да. Но самое интересное, что предпосылок к этому не было никаких. У меня два дня ужаснейшее состояние было, ничего не получалось, я очень злился. Дима Баринов даже меня потом подкалывал и говорил, что хотел на предыгровой тренировке подойти и вставить пистонов. Но не стал этого делать. А после игры со «Спартаком» он понял, что на предыгровой тренировке вообще меня трогать не стоит», — приводит слова Самошникова официальный сайт клуба.

Илья Самошников в этом сезоне провёл за клуб во всех турнирах 20 матчей, в которых забил четыре мяча и отдал одну голевую передачу.

Материалы по теме
Представитель Самошникова: Илья заслуживает места в сборной России
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android