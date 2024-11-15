Илья Самошников рассказал, какой матч считает лучшим в своей карьере

Полузащитник московского «Локомотива» Илья Самошников рассказал, что считает матч со «Спартаком» (3:1) в рамках 10-го тура Российской Премьер-Лиги лучшим в своей карьере. В этой игре футболист оформил дубль.

«Матч со «Спартаком» — лучший в карьере? Я думаю, да. Но самое интересное, что предпосылок к этому не было никаких. У меня два дня ужаснейшее состояние было, ничего не получалось, я очень злился. Дима Баринов даже меня потом подкалывал и говорил, что хотел на предыгровой тренировке подойти и вставить пистонов. Но не стал этого делать. А после игры со «Спартаком» он понял, что на предыгровой тренировке вообще меня трогать не стоит», — приводит слова Самошникова официальный сайт клуба.

Илья Самошников в этом сезоне провёл за клуб во всех турнирах 20 матчей, в которых забил четыре мяча и отдал одну голевую передачу.