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Дом игрока «Ньюкасла» Жоэлинтона был ограблен второй раз за год — журналист Доуни

Дом игрока «Ньюкасла» Жоэлинтона был ограблен второй раз за год — журналист Доуни
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Дом атакующего полузащитника «Ньюкасла» Жоэлинтона подвергся ограблению второй раз за год. Об этом сообщает журналист Кейт Доуни в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, в момент ограбления бразильского футболиста и его семьи не было дома. До этого правонарушители проникали в дом Жоэлинтона в январе нынешнего года.

В нынешнем сезоне Жоэлинтон принял участие в 14 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 40 млн.

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