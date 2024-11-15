Генич: не жалею, что назвал Дзюбу «футбольной псиной»

Известный российский комментатор Константин Генич заявил, что не жалеет о своей реакции на слова нападающего «Акрона» Артёма Дзюбы, ранее усомнившегося в состоятельности футбольной карьеры журналиста. Напомним, после высказываний Дзюбы Генич написал в своём телеграм-канале, что «ни одна футбольная псина не будет ставить под сомнение его футбольную карьеру».

«Я ровно такой же воспитанник «Спартака», как и он. Конечно, я на него не обиделся. Неважно, где я играл и с кем, но это была карьера. Моя травма и восемь операций… Не дай бог кому‑то это пережить. Я выиграл и Вторую, и Первую лиги. Когда Артём сидит и лепит один на один с журналистом, должен понимать, что не вокруг него крутится земля. Он думает, что он сказал, но ему никто не может ответить. Не жалею, что назвал его «футбольной псиной», — сказал Генич в эфире телеканала «Матч Премьер».

В течение своей карьеры Генич выступал за такие клубы, как, например, пермский «Амкар» и подмосковные «Химки».

«Подвиги» Дзюбы вне футбола: