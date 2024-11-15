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Илья Самошников: всегда счастлив, когда меня вызывают в сборную

Илья Самошников: всегда счастлив, когда меня вызывают в сборную
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Полузащитник московского «Локомотива» Илья Самошников прокомментировал своё возвращение в сборную России.

Товарищеские матчи (сборные) — 2024 . Товарищеские матчи
15 ноября 2024, пятница. 19:00 МСК
Россия
Не начался
Бруней
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Всегда счастлив, когда меня вызывают в сборную. И, какая бы ни была ситуация, для меня это всё равно сборная страны, и играть за неё огромная честь. Я всегда только с радостью и с максимальной самоотдачей еду туда. Никогда не скажу, что «не хочу, не поеду, не буду» из-за того-то или из-за этого. Если у меня есть шанс поехать, то я буду стараться приложить максимум усилий, чтобы там оказаться», — приводит слова Самошникова официальный сайт клуба.

Сборная России сыграет с национальной командой Брунея сегодня, 15 ноября. Встреча начнется в 19:00 мск в Краснодаре. Следующим соперником команды Карпина станет Сирия, матч с которой состоится 19 ноября, в 19:30 мск в Волгограде.

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