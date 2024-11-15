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Газзаев — о матче с Брунеем: хочется увидеть, как 34-я команда рейтинга сыграет со 184-й

Бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев ответил на вопрос, будет ли он смотреть товарищеский матч российской национальной команды с Брунеем, который состоится сегодня, 15 ноября.

«Конечно, я посмотрю встречу с Брунеем. Хочется увидеть, как 34-я команда в рейтинге ФИФА сыграет со 184-й командой в рейтинге ФИФА. Но в любом случае это международный матч, который я посмотрю», — приводит слова Газзаева Metaratings.

Игра пройдёт в Краснодаре на одноимённом стадионе. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:00 мск.

Отметим, что 19 ноября Россия проведёт второй товарищеский матч на текущих сборах. Команда Валерия Карпина встретится с Сирией. Игра состоится на стадионе «Волгоград Арена». Матч начнётся в 19:30 мск.

Напомним, российские клубы и сборные отстранены от международных турниров из-за политической ситуации в мире. Соответствующее решение ФИФА и УЕФА приняли в феврале 2022 года.

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