Илья Самошников: во мне даже капли романтики нет

Полузащитник московского «Локомотива» Илья Самошников рассказал, что никогда не был романтичным человеком и что спорт для него всегда был на первом месте.

«Я романтичный человек? Нет, вот совсем. Во мне даже капли романтики нет. Ругает ли жена за это? Бывает, конечно. У неё, например, романтическое настроение, ей хочется чего-то эдакого, а тут я прихожу такой: «Романтика? Чего? Нееет».

Собираюсь ли я меняться? Я хотел бы это сделать, но мне такое очень тяжело даётся. Никогда я не был романтичным человеком, чтобы какие-то сюрпризы преподносить или тому подобное. Спорт всегда был для меня на первом месте. Нет даже примеров того, как быть романтичным, всё шло по накатанной, и в 18 лет, и в 19. Может быть, из-за этого не заложилось никакой романтики. У многих в это время отношения, гулянки, а у меня было чуть по-другому. Разумеется, я гулял с ребятами, как-то же надо было отвлекаться, но чтобы с девочками встречаться — нет», — приводит слова Самошникова официальный сайт клуба.