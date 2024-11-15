Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Дания — Испания. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Илья Самошников: во мне даже капли романтики нет

Илья Самошников: во мне даже капли романтики нет
Аудио-версия:
Комментарии

Полузащитник московского «Локомотива» Илья Самошников рассказал, что никогда не был романтичным человеком и что спорт для него всегда был на первом месте.

«Я романтичный человек? Нет, вот совсем. Во мне даже капли романтики нет. Ругает ли жена за это? Бывает, конечно. У неё, например, романтическое настроение, ей хочется чего-то эдакого, а тут я прихожу такой: «Романтика? Чего? Нееет».

Собираюсь ли я меняться? Я хотел бы это сделать, но мне такое очень тяжело даётся. Никогда я не был романтичным человеком, чтобы какие-то сюрпризы преподносить или тому подобное. Спорт всегда был для меня на первом месте. Нет даже примеров того, как быть романтичным, всё шло по накатанной, и в 18 лет, и в 19. Может быть, из-за этого не заложилось никакой романтики. У многих в это время отношения, гулянки, а у меня было чуть по-другому. Разумеется, я гулял с ребятами, как-то же надо было отвлекаться, но чтобы с девочками встречаться — нет», — приводит слова Самошникова официальный сайт клуба.

Материалы по теме
Илья Самошников рассказал, какой матч считает лучшим в своей карьере
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android